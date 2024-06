Polícia apreende veículo que estava sendo guinchado em Mimoso do Sul

Nesta sexta-feira (7), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) foi informado sobre um veículo guincho, que teria passado pelo Cerco Inteligente, rebocando um caminhão com restrição de furto e roubo.

Segundo o CIODES, o veículo transitava na rodovia ES 297, em Ponte do Itabapoana, Mimoso do Sul. Diante da informação, a equipe realizou as buscas e teve sucesso em localizar o veículo furtado.

O veículo foi levado para o pátio do Detran|ES, onde fica a disposição da autoridade policial. O condutor do veículo foi conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para mais esclarecimentos.