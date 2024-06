Polícia Civil apreende 800 kg de carne em frigorífico no ES

A Polícia Civil apreendeu 800 kg de carne de porco fracionada em um frigorífico localizado em Cariacica, na última quinta-feira (13).

A apreensão foi feita durante uma operação com intuito de coibir o comércio clandestino de carnes em Cariacica. A ação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e em conjunto com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Segundo a Polícia Civil, o local já havia sido autuado quatro vezes pelo Idaf por descumprir regras de controle sanitário, tendo sido interditado de novembro do ano passado a abril deste ano por contaminação em amostras.

Mais informações da operação serão repassadas em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (14).