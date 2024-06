Polícia Civil prende foragido que aterrorizava moradores em Guaçuí

Um homem de 32 anos, considerado foragido da justiça, foi preso durante o cumprimento de mandado de prisão em Guaçuí, na manhã desta quarta-feira (26).

De acordo com informações da PC, ao tomarem ciência do mandado de prisão, os policiais foram em diversos pontos de que o suspeito poderia estar se escondendo. Ele é conhecido por particar diversos crimes como: ameaça, lesão corporal, furtos e roubos, entre outros.

Moradores relataram aos policiais que um homem, usuário de drogas, teria ido contar para o foragido que o mesmo estava sendo procurado. Aliás, disseram que o suspeito acessou uma escadaria sentido a Rua Comendador Aguiar.

Após as informações, os policiais começaram as buscas e encontraram o foragido próximo de uma padaria. A equipe deu ordem de parada, porém, o suspeito não obedeceu e continuou fugindo, sendo alcançado na BR-482.

Leia também: Homem morre após cair de bicicleta em Jerônimo Monteiro

O homem foi algemado e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.