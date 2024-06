Acidente entre dois veículos deixa duas pessoas feridas em Alegre

Um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira (19), deixou duas pessoas feridas no distrito de Celina, no município de Alegre. O acidente ocorreu por volta das 7h, na BR-482.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente envolveu uma caminhonete Hilux e uma pick-up Fiat Strada. O condutor da Hilux, de 43 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, tendo apresentado 0,00. Ele e o passageiro, que estava no veículo, não sofreram ferimentos.

Já o condutor e o passageiro da pick-up Fiat Strada, sofreram ferimentos e foram socorridos pela equipe do SAMU, e encaminhados até o Pronto Socorro da Santa casa de Misericórdia de Guaçuí.

O condutor da pick-up Strada, de 56 anos, não era habilitação. Por conta disso, a Polícia Militar tomou as medidas administrativas.

Os veículos foram liberados no local e a pista foi liberada totalmente para a passagem de veículo nos dois sentidos.

Foto: Divulgação/PMES