Polícia investiga morte de casal dentro de apartamento em Castelo

A Polícia Civil está investigando a morte do casal Marciana do Nascimento, de 38 anos, e do companheiro dela, Gregore Vinicius de Souza, de 35 anos, encontrados mortos dentro do apartamento onde moravam em Castelo.

A Polícia Militar informou que, na noite desta segunda-feira (10), policiais militares foram acionados para irem ao bairro Volta Redonda, Castelo, para averiguar uma possível ocorrência de encontro de cadáver.

No local, um vizinho contou aos militares que quando chegava em casa, por volta das 21h, sentiu um cheiro forte no corredor do prédio. Segundo ele, o cheiro estava saindo do apartamento vizinho. O homem disse que chamou pelos moradores do apartamento, mas ninguém respondeu. Porém, percebeu que as luzes estavam acesas.

Sendo assim, ao olhar no interior do apartamento através de uma clarabóia na edificação, viu que uma pessoa estava caída no chão do apartamento. Disse ainda que havia manchas de sangue no piso do imóvel.

Polícia constatou a morte do casal

Quando os militares chegaram no local, constataram a veracidade dos fatos vendo o braço de uma pessoa caída no chão com sinais de sangramento. Imediatamente, os militares entraram em contato com um dos proprietários do prédio a fim de acessar o imóvel. O homem tentou abrir a porta do apartamento com uma das chaves, mas não conseguiu.

Deste modo, ele permitiu que os militares arrombassem a porta do apartamento. Neste momento, viram dois cadáveres na copa do apartamento, sendo um homem e uma mulher, que estavam com perfurações de arma de fogo e em estado de decomposição.

Dentro do apartamento, os policiais encontraram um pino de cocaína no bolso da bermuda do Gregore. Já ao lado do braço esquerdo da Marciana havia uma pistola calibre 9mm com quatro munições intactas e uma deflagrada. Aliás, os policiais encontraram uma balança de precisão, pilhas, pinos vazios, um pino de cocaína, certa quantidade de pasta base de cocaína no interior de uma sacola plástica e dois aparelhos celulares.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.