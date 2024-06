Polícia Militar apreende drogas e mais de 12 mil reais no ES

A Polícia Militar apreendeu drogas e mais de R$ 12.000,00 reais dentro de residências no bairro João Goulart, em Vila Velha, e no bairro Planalto Serrano, na Serra. A ação ocorreu na última sexta-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática da Unidade avistou vários indivíduos em atitudes suspeitas. No entanto, ao perceberem a presença dos militares, eles fugiram, pulando muros de casas.

No entanto, após o fato, foram realizadas buscas no local, sendo encontrados R$ 12.044,00 em espécie, um simulacro de pistola e 13 buchas de maconha. Os materiais foram entregues na Delegacia Regional de Vila Velha. Nenhum suspeito foi detido.

Já no bairro Planalto Serrano, na Serra, a equipe K9, com apoio do cão Apollo, especialista na detecção de drogas e armas, encontrou 150 unidades de crack, 405 unidades de maconha, 327 unidades de cocaína, 247 unidades de haxixe, seis unidades de loló e R$ 54,00 reais em espécie. Nenhum suspeito foi detido na ação.