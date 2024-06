Polícia Militar apreende mais de 7 mil pinos de cocaína no ES

Policiais militares do 7º Batalhão apreenderam mais de sete mil pinos de cocaína, no bairro Flexal II, em Cariacica. A apreensão aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (13), com o auxílio da cadela Bela.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 11h, durante patrulhamento da equipe K9, os militares avistaram um suspeito com camisa de cor vermelha, na Rua Casemiro. Ao ver a guarnição, ele fugiu para um beco que dava acesso a vários quintais baldios e, por isso, não foi mais localizado.

Os militares desembarcaram e prosseguiram a pé, sendo auxiliados pela Cadela Bela. Na região foram encontrados vários vestígios de que haveriam drogas enterradas nos quintais. Assim, foi encontrado um latão enterrado contendo material de embalo e aproximadamente 170g de cocaína.

Leia também: Polícia Civil prende homem suspeito de distribuir drogas pelo ES

Além disso, a cadela localizou um tonel enterrado e dentro dele havia 7.300 pinos de cocaína. Portanto, os materiais apreendidos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido.