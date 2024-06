Polícia Civil prende homem suspeito de distribuir drogas pelo ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), prendeu em flagrante, um indivíduo, de 35 anos, suspeito de fornecer no atacado, crack e cocaína pura para microtraficantes do Espírito Santo.

Leia também: Perseguição em Alegre: suspeito com mandado de prisão é detido pela PM

O homem foi preso nesta quarta-feira (12) em um apartamento de luxo na Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a PCES, no imóvel, os policiais encontraram 11kg de crack, 1kg de cocaína pura, mais de R$ 70 mil em espécie, entre outros materiais.