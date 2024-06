Polícia Militar faz apreensões durante ação em Atílio Vivácqua

Nesta terça-feira (11), durante patrulhamento tático motorizado no município de Atílio Vivácqua, a equipe de Força Tática da 15ª Cia Independente recebeu informações que um indivíduo juntamente com uma mulher estaria embalando drogas no bairro Saibreira.

Diante das informações foi realizado patrulhamento, logrando êxito em arrecadar 100 pedras de crack, uma balança de precisão, um celular, R$ 280,00 e material para embalo de entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada à 7ª DRCI para providências cabíveis.