Polícia Militar prende suspeitos e apreende armas em Marataízes

Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar, após serem encontrados com materiais do tráfico de drogas no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes, na última sexta-feira (7).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h, em operação conjunta entre a Polícia Militar (Força Tática 9ª Cia e Equipe K9 do 9º Batalhão), Polícia Civil e Guarda Civil de Marataízes, foram realizadas as ações para o cumprimento de mandados de buscas e apreensões no local.

Nos endereços foram localizados três armas de fogo, 34 munições calibre 380, nove munições calibre 635, 18 munições calibre 32, 18 buchas de maconha, 36 pinos de cocaína e a quantia de R$9.800,00 em espécie.

Sendo assim, os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a autoridade de plantão do Departamento de Polícia Judiciária de Marataízes.