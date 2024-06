Polícia Militar realiza “Operação Visibilidade 2.0” em cidade do ES

Na noite desta quinta-feira (13), a 13ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo conduziu com sucesso a Operação Visibilidade 2.0, em Vila Velha. A operação teve como objetivo reforçar a segurança e a presença policial em áreas estratégicas da região.

A ação contou com a participação de seis policiais militares e três viaturas, que realizaram pontos de bloqueio em locais de alta circulação, garantindo a ordem e a segurança da população.

A Operação Visibilidade 2.0 é parte de um esforço contínuo da Polícia Militar para aumentar a sensação de segurança na comunidade, prevenir crimes e garantir a tranquilidade dos cidadãos. A presença ostensiva da polícia nas ruas é fundamental para coibir ações criminosas e fortalecer a confiança da população nas forças de segurança.

O Comandante da 13ª Companhia Independente, Maj QOCPM Marcio Antonio Cezar da Cruz, destacou a importância da atuação integrada e proativa dos policiais. “A visibilidade policial é uma estratégia essencial para a manutenção da ordem pública e para a proteção dos cidadãos. Continuaremos a trabalhar diligentemente para assegurar a paz e a segurança em nossa comunidade”,

