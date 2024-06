Polícia Militar recupera motos em oficina de desmanche no ES

Na tarde da última segunda-feira (10), uma operação do 1º batalhão da Polícia Militar resultou na recuperação de duas motocicletas roubadas que estavam em uma oficina de desmanche, no bairro Grande São Pedro, em Vitória.

De acordo com a Polícia Militar, após receber informações do videomonitoramento, a equipe policial realizava patrulhamento na região quando identificou o local suspeito. Ao investigar, encontraram uma motocicleta que constava como roubada no dia anterior, além de outra que estava passando por adulteração de chassi.

Na oficina, foram encontrados peças de motocicletas, algumas desmontadas, cujas especificações não puderam ser detalhadas de imediato. Além das motocicletas e peças, eles encontraram um caderno contendo anotações referentes à contabilidade do desmanche, um kit marcador alfa numérico e equipamento utilizado para alteração de chassis.

Portanto, os policiais encaminharam os materiais apreendidos e os suspeitos à Delegacia Regional de Vitória para as medidas legais cabíveis.