Pré-candidata a prefeita sofre agressão política no ES

O deputado federal e presidente estadual do Podemos no Espírito Santo, Gilson Daniel, repudiou, nesta segunda-feira (3), a agressão política que a vice-prefeita e pré-candidata a prefeita de Vitória Capitã Estefane sofreu no sábado (8), durante uma sessão solene, na Câmara de Vereadores da capital capixaba.

Ao prestar solidariedade, o parlamentar ressaltou que a agressão política se deu com a presença de várias mulheres e homens, que testemunharam a verdadeira face da violência política de gênero, praticado por um vereador.

“É lamentável que nossa capital esteja contaminada por essa realidade. Não é a primeira vez que esses fatos acontecem no município. Manifestamos nossa solidariedade à Capitã Estéfane, vice-prefeita de Vitória, presidente estadual do Podemos Mulher e pré-candidata do Podemos a prefeita”, afirma Gilson Daniel.

A nota de repúdio do Podemos ainda discorda de qualquer ato de violência política de gênero e afirma o compromisso com a luta pela igualdade e respeito.

“Não podemos tolerar a perpetuação de comportamentos machistas e narcisistas que ameaçam a dignidade e a participação das mulheres na política“, diz.