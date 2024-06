Piercing em animais pode ser proibido no Espírito Santo

A implantação de piercing em animais domésticos e silvestres para fins estéticos pode ser proibida no Espírito Santo.

A medida, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado, deve ser votada em Plenário, nesta segunda-feira (10).

A proposta ainda proíbe a realização de tatuagens. O Projeto de Lei (PL) 752/2021 é de autoria de Janete de Sá (PSB) e conta com pareceres favoráveis das comissões de Justiça, de Proteção e Bem-Estar dos Animais e de Finanças.

