Prefeito de Piúma lança “movimento” para confirmar disputa pela reeleição

O atual prefeito de Piúma, Paulo Cola, confirmou que vai lutar para permanecer na chefia do Poder Executivo municipal. E, na próxima segunda-feira (10), lançará a pré-candidatura em um grande movimento, que será realizado, a partir das 18h, na Casa de Show Focus Music.

Tendo como discurso central a continuidade, o evento do prefeito de Piúma também apresentará pré-candidaturas a vereadores e vereadoras do grupo.

Paulo Cola terá como adversário direto o ex-secretário municipal de Governo e Planejamento Kauê Oliveira (PL), 35 anos, que também se lançou como o pré-candidato da sigla para a disputa do comando da Prefeitura de Piúma.

