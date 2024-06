Prefeitura de Vitória divulga edital para novo concurso público; confira

Uma excelente notícia para quem deseja ingressar na carreira pública. A Prefeitura de Vitória publicou, no Diário Oficial da última sexta-feira (21), o Edital para a realização de concurso público, com oferta de 31 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para os cargos de Analista em Gestão Pública e Auditor de Controle Interno.

“Nossa gestão está comprometida em fortalecer a administração pública para ofertar os melhores serviços para os munícipes da capital”, comentou o secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos.

O concurso é uma oportunidade para profissionais talentosos que desejam contribuir e participar do progresso contínuo de Vitória.

Vagas disponíveis

Cadastro de reserva para ambos os cargos.

Formação exigida

Remuneração

Inscrições

Taxa de inscrição

Data da prova

Para mais detalhes, basta acessar o edital completo no site oficial do concurso.

