Presidente Kennedy: parceria garante mais seis ônibus para educação

A Prefeitura de Presidente Kennedy vai incorporar mais seis ônibus no sistema de transporte escolar da educação pública municipal.

Os veículos, conforme explica o prefeito Dorlei Fontão (PSB), são fruto de uma parceria com a o Governo Federal e vão atender os alunos do Projeto Kennedy Educa Mais.

LEIA TAMBÉM: Alegre investe quase R$ 360 mil em novo Ponto de Apoio em Saúde

“A aquisição vai fazer com que estudantes de outras comunidades também possam ser comtemplados com o Projeto, que fornece aulas de balé, ginástica, música, entre outras atividades”, explica o chefe do Poder Executivo municipal de Presidente Kennedy.

Veja o vídeo: