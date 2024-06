Preso é baleado após tentar fugir de delegacia no ES

Um homem, de 29 anos, foi atingido com um disparo de raspão após tentar fugir da delegacia no bairro Jabaeté, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com a Polícia Civil, policiais realizavam uma operação policial no bairro Jabaeté, em Vila Velha, contra um suspeito que tinha mandado de prisão temporária em aberto pelo crime de roubo com restrição da liberdade da vítima. O indivíduo foi localizado, preso e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

Contudo, durante o procedimento na delegacia, o homem tentou fugir mesmo algemado. Para evitar a fuga, foi realizado um disparo de advertência que atingiu o preso de raspão. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital do município.

De acordo com a equipe médica, o ferimento foi sem gravidade. Após receber alta médica, o preso será encaminhado ao sistema prisional.