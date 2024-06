PRF flagra motorista com mandado de prisão em aberto no ES

Um homem de 53 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (17), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, Serra (ES). O indivíduo era procurado pela justiça e tinha um Mandado de Prisão em aberto.

Leia também: VÍDEO | Incêndio devasta galpão de reciclagem em Alegre

A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina no Km 270 da rodovia. Segundo a PRF, os agentes abordaram um veículo Fiat/Palio WK ATTRAC 1.4 conduzido pelo suspeito. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu nome.

O homem foi detido e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, na Serra (ES), onde ficará à disposição da justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.