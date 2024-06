Quina de São João: números da sorte saem para apostadores do Sul do ES

A Quina de São João foi sorteada, neste sábado (22). No total, 17 apostas do Espírito Santo acertaram quatro números e vão colocar no bolso R$ 11.043,83.

Três apostas que fizeram quatro acertos na Quina de São João são de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Outras cinco são de Colatina, um de Nova Venécia, um de Santa Teresa, dois da Serra e cinco de Vitória.

Portanto, os números sorteados foram: 21 – 38 – 60 – 64 – 70.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio principal do concurso especial 6462 saiu para as cidades de Gouveia (MG), Viamão (RS) e São José do Rio Preto (SP).

Dessa forma, a bolada de R$ 229 milhões da Quina de São João, quando divide-se por três dará cerca de R$ 76.638.821,70 para cada um.

O Concurso Especial da Quina (Quina de São João) tem sorteio anualmente em data próxima ao dia 24 de junho, que é a data comemorativa no ano civil.