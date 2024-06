R$ 100 milhões em jogo: veja como concorrer a prêmio no Espírito Santo

Já pensou em faturar R$ 100 milhões de uma vez só? O seu desejo pode se tornar realidade, nesta quinta-feira (27), quando será realizado o sorteio do concurso 2.742 da Mega-Sena.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.741, promovido pelas Loterias Caixa nesta terça-feira (25), e o prêmio da Mega-Sena acumulou. O valor estimado para o próximo sorteio é de R$ 100 milhões.

As seis dezenas sorteadas foram: 01, 33, 35, 39, 42 e 56.

A quina teve 53 apostadores premiados e cada um irá receber R$ 75.394,71. Os 4.953 ganhadores da quadra terão o prêmio de R$ 1.152,52 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.