Raças maiores de cães apresentam casos mais graves de osteoartrose

A osteoartrose é a causa de cerca de 80% dos casos clínicos de doenças articulares em animais de companhia. Embora possa ser observada também em gatos, seu diagnóstico é mais comum em cães. “É importante destacar que todo o tipo de cão pode ser acometido pela condição, mas, de modo geral, as raças maiores podem apresentam quadros mais graves”, explica o médico-veterinário Jaime Dias, gerente técnico e de marketing de animais de companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

Leia também: Cão mais alto do mundo morre 6 dias após receber o título do “Guinness”

A osteoartrose ocorre quando há deterioração progressiva da cartilagem articular, com remodelamento ósseo nas superfícies e margens articulares, fibrose periarticular e formação de osteófitos (crescimento ósseo anormal). A ocorrência desse quadro resulta em dor, redução significativa da atividade física, intolerância a exercícios físicos, atrofia muscular, rigidez nos movimentos e claudicação (manqueira ao caminhar).

Jaime Dias detalha que “assim como o tamanho do animal, o sobrepeso também pode aumentar a chance do desenvolvimento da osteoartrose, bem como as rupturas ligamentares, fraturas, deformidades articulares, fatores genéticos e outras condições. Uma vez desenvolvida, não há cura, porém, alguns cuidados podem melhorar a qualidade de vida do animal”.

Cirurgia para osteoartrose

Além de possível intervenção cirúrgica visando a melhoria do quadro, devolvendo conforto para o cão, o controle de peso do animal é uma das medidas essenciais para reduzir o sobrepeso e esforços necessários para locomoção e sustentação do corpo. A adoção de terapia física, prescrita pelo médico-veterinário, é outra medida recomendada em casos de osteoartrose.

“Alguns medicamentos também são aliados importantes. Além do controle mais rigoroso da dieta e a realização de exercícios físicos, a suplementação alimentar pode ser benéfica, contribuindo com a manutenção da saúde articular, promovendo mobilidade e flexibilidade e melhora do quadro clínico”, detalha o especialista da Vetoquinol.

Entre as alternativas disponíveis para a saúde articular, destaca-se o suplemento alimentar Flexadin® Advanced, que reúne em uma fórmula exclusiva o UC-II, Ômega 3 e Vitamina E, tendo como característica a administração facilitada por meio de tabletes mastigáveis e palatáveis. Outro destaque importante é o anti-inflamatório Cimalgex®, que reduz a inflamação e as dores causadas pela condição clínica e contribui para melhora significativa do bem-estar dos cães.

“O tutor deve levar seu melhor amigo ao médico-veterinário com frequência, pois, em caso de desenvolvimento desse quadro, o profissional saberá elaborar a melhor prescrição de acordo com a necessidade do animal”. Com Flexadin® Advanced e Cimalgex®, a Vetoquinol demonstra seu compromisso nos cuidados da saúde e tratamento de importantes enfermidades que impactam diretamente na qualidade de vida dos cães e seus tutores.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Em 2023, o faturamento global foi de € 529 milhões. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica.

O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019.

No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos.