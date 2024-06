Recursos do Estado destravam importantes obras em Vargem Alta

Importantes obras em Vargem Alta estão prestes a sair do papel e o prefeito Elieser Rabello destacou, nesta quinta-feira (6), a importância dos recursos destinados pelo Governo do Estado do Espírito Santo para destravar as ações no município.

Por meio da sua rede social, ele descreveu os investimentos autorizados pelo governador Renato Casagrande (PSB) e comemorou.

“Essa semana, no início da semana, recebemos um telefonema do nosso governador dizendo que tinha liberado, essas verbas”, afirmou.

Os recursos destinados para as obras em Vargem Alta contemplam a Campo do Society, quadra de Vargem Grande e Praça Saudável.

Também prevê a segunda etapa da cobertura da arquibancada e vestiário de prosperidade, no distrito de Prosperidade, vestiário de Alto Gironda e passarelas metálicas, melhorando a mobilidade urbana no centro da cidade.

Confira detalhes sobre as obras em Vargem Alta

Entretanto, a Prefeitura de Vargem Alta também realiza investimentos com recursos próprios.

No mês passado, por exemplo, promoveu o serviço de instalação de ponte na estrada que dá acesso às localidades de São Benedito, Alto Boa Vista e a propriedades rurais.

Dessa forma, o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o tráfego em geral já podem ocorrer dentro da normalidade.