Vargem Alta abre cadastro para transporte universitário

A Secretaria de Educação de Vargem Alta está abrindo um requerimento para os alunos que necessitam do transporte universitário para solicitar sua carteirinha. Esse cadastro é válido para o Transporte Escolar Universitário Intermunicipal para os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Venda Nova do Imigrante, referente ao 1º e 2º semestre do ano letivo de 2024.

Os alunos interessados em obter a carteirinha devem levar os documentos necessários em um envelope e entregá-los na Secretaria Municipal de Educação.

LEIA TAMBÉM: Vargem Alta abre processo seletivo com salários de quase R$ 10 mil

O prazo para a entrega dos documentos varia de acordo com o tipo de curso, sendo de 20 e 21 de maio para renovação da carteirinha para cursos universitários, 22 e 23 de maio para novas solicitações e 24 de maio para cursos técnicos e cursos diversos. O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 15h30.

Os documentos que devem ser anexados no envelope para novas solicitações são: cópia do documento de identidade, comprovante de residência (do pai ou mãe, cópia do boleto de mensalidade, cópia do contrato de aluguel) comprovante de matrícula, requerimento de transporte escolar intermunicipal gratuito preenchido, ficha cadastral preenchida e termo de compromisso e responsabilidade do transporte preenchido.

Para os alunos, cuja documentação foi entregue no ano de 2023, é necessário apenas a renovação, e deverão apresentar a seguinte documentação: comprovante de residência atual – o comprovante deverá estar em nominal, ou em nome de pai ou mãe. Caso seja casa de aluguel, apresentar contrato de aluguel e declaração da faculdade referente ao ano de 2024.

Com essa iniciativa, a Secretaria de Educação de Vargem Alta busca oferecer um transporte escolar de qualidade para os alunos que estudam em outras cidades, garantindo maior segurança e conforto durante o trajeto. Além disso, a carteirinha de transporte é importante para que os estudantes possam utilizar o serviço gratuitamente.

Clique aqui e acesse o requerimento, ficha cadastral e termo de compromisso que devem ser preenchidos e entregue juntamente com os demais documentos.