Chuva? Terça-feira (4) com mudança no tempo do ES; confira a previsão

A terça-feira (4) será com muitas nuvens, em boa parte do Estado, devido a circulação de ventos úmidos que sopram do mar em direção a costa capixaba, favorecendo a formação de nuvens de chuva.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, o sol aparece entre algumas nuvens, e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, na região Norte, Nordeste e Noroeste, exceto na divisa com o Estado de MG, onde o tempo será parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva.

Na grande Vitória e litoral sul, sol entre nuvens e aumento de nuvens ao longo do dia, com possibilidade de de chuvisco rápido entre o começo e o final da noite. Na região Sul e Serrana, aumento de nuvens, com previsão de chuva a noite. As temperaturas terão pequeno aumento.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens com possibilidade de chuva entre o começo e final da noite. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, sol e aumento de nuvens, com chuva fraca no período da noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nuvens, com chuva fraca no período da noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol e algumas aberturas de nuvens, com previsão de chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.