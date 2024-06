Resultado da Mega-Sena: confira as 4 cidades capixabas sortudas da vez

O resultado da Mega-Sena desta terça-feira (4), deixou quatro apostadores do Espírito Santo extremamente felizes, mais uma vez.

De acordo com as Loterias Caixa, as apostas registradas em Domingos Martins; Vila Velha e duas em Vitória acertaram cinco números e vão embolsar R$ 51.300,81 cada.

Ninguém acertou os seis números do prêmio principal e o valor acumulou para R$ 100.000.000,00. O resultado da Mega-Sena teve como números sorteados 01-03-16-18-49-60.

Os números do próximo concurso serão sorteados na noite desta quinta-feira (6). Essa será a chance de quem não apostou na Mega-sena fazer uma fezinha e concorrer aos R$ 100 milhões.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.