Sábado (22) tem nova ação de multivacinação em Cachoeiro

Neste sábado (22) a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro realizará uma nova ação de multivacinação no município. Serão disponibilizados os imunizantes contra influenza (gripe) e dengue, além de vacinas previstas no calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, localizada no bairro Santo Antônio, a vacinação ocorrerá de 8h às 16h. Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a ação seguirá das 8h às 12h – confira abaixo a lista de UBS que abrirão no sábado.

Para ser imunizado, basta se dirigir a qualquer um dos pontos de vacinação com cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS. A Semus ressalta que, atualmente, o imunizante contra a dengue (QDenga) é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

“A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes que temos para prevenir doenças graves e garantir o bem-estar de toda a comunidade. Por isso, estamos, sempre, buscando novas formas de facilitar o acesso da população às vacinas por meio da abertura de postos de vacinação em dias e horários alternativos, imunização em locais estratégicos, campanhas de conscientização, dentre outras”, avalia o secretário municipal de Saúde em exercício, Gedson Alves.

Unidades Básicas de Saúde que abrirão no sábado (22)

Horário de 8h às 12h

UBS Aeroporto

UBS Amaral

UBS Aquidabã

UBS BNH de Baixo

UBS Conduru

UBS Coutinho

UBS Gilson Carone

UBS IBC

UBS Itaoca

UBS Ferroviários

UBS Paraíso

UBS São Luiz Gonzaga

UBS Soturno

UBS União

UBS Village da Luz

UBS Zumbi

Horário de 8h às 16h

Policlínica Municipal