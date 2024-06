Saúde marca presença durante a Feira dos Municípios 2024

A Feira dos Municípios 2024 além de reunir expositores de todo Espírito Santo e contar com a expectativa de receber muitos capixabas para celebrar a diversidade e cultura do Estado, também se dedicará ao cuidado e à prevenção de doenças, com a presença de profissionais da Secretaria da Saúde (Sesa) em ações em prol da saúde de todos.

Na quinta-feira (06) e sexta-feira (07), acontecem testagens de Sífilis, HIV, Hepatite B e C, além da Covid-19 em uma van itinerante que estará no Pavilhão de Carapina, na Serra, próxima à Feira. Essa ação, que contará com a participação do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica (NEVE), da Sesa, acontecerá das 14h às 20h.

Outra importante ação será a disponibilidade de colocar o cartão de vacina em dia durante todos os dias de Feira. O Programa Estadual de Imunizações (PEI), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Serra, ofertará vacinas de rotina, da Covid-19 e da Influenza.

A vacinação acontecerá todos os dias, em um estande, e em horários especiais. Na quinta-feira (06) e sexta-feira (07), das 15h às 20h. No sábado (08), das 10h às 20h e no domingo (09), das 10h às 18h.

Além disso, a conscientização e a educação para ações no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, também estarão presentes – de forma lúdica – em todos os dias da Feira. Por meio do jogo “Caça Dengue”, desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), profissionais do instituto estarão mostrando toda a funcionalidade da brincadeira que ensina a acabar com o mosquito.

As ações do “Caça Dengue” acontecem na quinta-feira (06) e sexta-feira (07), das 14h às 22 horas. No sábado das 10h às 22 horas, e no domingo das 10h às 16 horas.