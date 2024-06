Sebrae abre processo seletivo com salário de até R$ 6,4 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo (Sebrae/ES), abriu processo seletivo para o preenchimento de quatro vagas de trabalho, sendo duas vagas para atuar como analista e duas de assistente.

Leia também: Não perca tempo! CIEE-ES está com 160 vagas de estágio em aberto

Na seleção, uma vaga de Analista Técnico I (Código 8298), é para contratação imediata, enquanto a segunda vaga (Código 8299), é para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 6.466,72. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 1º de julho, por meio do endereço eletrônico http://sebrae.gd9rh.com.br.

Para concorrer às vagas é preciso ter ensino superior completo (graduação) em Administração de Empresas; Engenharia de Produção; Publicidade e Propaganda; Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Além de formação em Marketing e Marketing Digital. É necessário que o diploma seja reconhecido pelo Ministério da Educação. O candidato também deve ter carteira de habilitação na categoria B.

Já as vagas para assistente estão divididas em: uma vaga de Assistente I (Código 8300) para regional Serrana, cidade de Venda Nova do Imigrante; e uma vaga (Código 8301) para a Sede do Sebrae/ES, localizada em Vitória. O salário é de R$ 2.681,37. Para essas oportunidades, as inscrições também podem ser feitas até o dia 1º de julho no site http://sebrae.gd9rh.com.br.

Etapas da Seleção

Para a vaga de analista, a seleção será realizada em seis etapas. A primeira será de homologação das inscrições; seguida da etapa de Avaliação de conhecimentos. Na terceira etapa será realizada a Avaliação de habilidades; já a quarta etapa trata da Avaliação de perfil comportamental; na quinta etapa será feita a análise curricular e documental, finalizando com a sexta etapa, de Entrevista individual por competências. As etapas são eliminatórias e classificatórias, exceto a quarta etapa que é complementar e não possui caráter classificatório e nem eliminatório.

Para a vaga de assistente, a seleção será realizada em cinco etapas. Na primeira etapa será a Homologação das inscrições; a segunda será a Análise curricular e documental; a terceira é a Avaliação de conhecimentos; a quarta etapa é a de Avaliação de perfil comportamental e a quinta e última etapa é a Entrevista individual por competências. As etapas são eliminatórias e classificatórias, exceto a quarta etapa que é complementar e não possui caráter classificatório e nem eliminatório.

Fique atento!

Antes de realizar a inscrição, o candidato deve ler atentamente os editais do processo seletivo, certificando-se de preencher todos os requisitos exigidos para a vaga de interesse e para conhecimento de todas as etapas.

O candidato deve pagar taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 para o cargo de Analista. Para o cargo de Assistente o valor da taxa é de R$ 50,00.

Preencha o boleto com as informações pessoais do candidato (nome completo, CPF, telefone com DDD e e-mail) e clique em gerar boleto. O boleto será encaminhado ao endereço de e-mail cadastrado. Certifique-se de que o documento não foi encaminhado para caixa de Spam ou lixeira. O pagamento deve ser realizado até o último dia de inscrição no processo seletivo.

Os processos seletivos 01/2024 e 02/2024 serão assessorados pela GD9 Assessoria em Recursos Humanos. Mais informações: http://sebrae.gd9rh.com.br.