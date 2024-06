Secretaria de Saúde presta contas nesta quarta-feira (12) em Anchieta

A Secretaria Municipal de Saúde realiza nesta quarta-feira (12) uma Audiência Pública para Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2024.

Na ocasião serão apresentadas as receitas e despesas da Saúde referentes aos meses janeiro, fevereiro, março e abril de 2024.

A solenidade será às 9h, no CEU das Artes, que fica localizado no bairro Anchieta. Os cidadãos podem assistir a apresentação das informações.

De acordo com a titular da pasta, Jaudete Frontino De Nadai, as contas já estão sendo apreciadas pelos membros do Conselho Municipal de Saúde. Haverá espaço também para perguntas e esclarecimentos sobre os dados apresentados ou outro assunto relacionado a prestação de serviço público.