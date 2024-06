Seleção capixaba de handebol disputa o Campeonato Brasileiro Cadete

A seleção capixaba masculina de handebol está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde disputa o Campeonato Brasileiro de Seleções Cadete. A competição teve início nessa segunda-feira (10) e segue até o próximo domingo (16), reunindo as principais equipes do país na categoria.

A delegação capixaba viajou para o local da competição com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Ao todo, participam atletas de dez estados do País. A equipe capixaba está no grupo A da competição, ao lado das seleções de Alagoas, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

A competição voltou recentemente ao calendário nacional da modalidade, após 20 anos sem a realização de um Campeonato Brasileiro de Handebol de Seleções Cadete.