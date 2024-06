Semana festiva celebra São José de Anchieta esta semana na cidade

Domingo (09) é dia de São José de Anchieta, fundador da cidade de Anchieta e padroeiro do Brasil. E por conta disso, uma festa é realizada todos os anos, a Festa Nacional de São José de Anchieta. E nesta semana a programação se destaca com diversas atrações.

A novena em honra ao santo continua todas as noites, a partir das 19h, até sábado (08). Na sexta e no sábado (07 e 08) shows e apresentações culturais animam a Praia Central. Um palco será montado para acontecer shows com Léo Lima, Bruno e Gaspar, Ganglex e Reinaldinho.

Já no dia 09, dia que celebra o santo, a tradicional missa solene será às 16h no adro do Santuário Nacional. Em seguida se apresenta o cantor Dunga (Canção Nova).

Confira a programação da Festa Nacional de São José de Anchieta 2024

03 de junho | 19h – Novena 4

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Guarapari



04 de junho | 19h – Novena 5

Presença fraterna: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Piúma



05 de junho | 19h – Novena 6

Presença fraterna: Paróquia São José, Guarapari



06 de junho | 19h – Novena 7

Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Alfredo Chaves



07 de junho | Santuário

19h – Novena 8 -Presença fraterna: Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Meaípe

Praia Central

20h- Apresentações culturais: circo, arte e cultura popular

22h- Show com Léo Lima

00h- Show com Bruno e Gaspar

08 de junho – Santuário

16h00 – Peregrinos de Cristo: Caminhada jovem – De Iriri para o Santuário de Anchieta – Presença fraterna: EJCs e Grupos de Jovens

19h | Novena 9 – Encontro de Jovens com Cristo, Anchieta

Praia Central

19h- Apresentações culturais: circo, arte e cultura popular

22h- Show com Ganglex

00h- show com Reinaldinho

09 de junho – Dia de São José de Anchieta

14h – Exibição do Projeto Viva Anchieta

16h – Missa Solene

17h30 – Show: Dunga