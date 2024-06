Servidores de Cachoeiro recebem vale-alimentação antecipado, nesta quarta (12)

Os servidores municipais de Cachoeiro de Itapemirim recebem, nesta quarta-feira (12), o vale-alimentação antecipado. Devido ao Dia dos Namorados, celebrado nesta data, a prefeitura depositará o valor de R$ 700 para os efetivos e R$ 350 para os comissionados e contratados.

“O Dia dos Namorados é uma data importante para diversos setores de comércios e serviços, e a antecipação do vale-alimentação é uma forma valorizar nossos servidores e aquecer a economia local. Isso só é possível graças a uma gestão organizada, transparente e com as contas equilibradas.”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Leia também: Dia de Santo Antônio: confira as missas para o padroeiro no Sul do ES

Segundo o secretário de Administração de Cachoeiro de Itapemirim, Antônio Carlos Valente, esta ação é mais uma medida dentro da política de valorização dos servidores que a prefeitura tem implementado nos últimos anos.

“A gestão Victor Coelho tem um olhar atento aos servidores, e outras iniciativas dessa política de valorização incluem a introdução da tabela de subsídios, o abono de Natal de 2023 e a antecipação do tíquete quando o pagamento, normalmente feito no dia 15 de cada mês, coincide com feriados”, explica o secretário.