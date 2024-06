Dia de Santo Antônio: confira as missas para o padroeiro no Sul do ES

A Igreja Católica celebra, nesta quinta-feira, 13 de junho, o Dia de Santo Antônio, conhecido por ser casamenteiro. É a comemoração do primeiro santo junino porque depois vêm São João, no dia 24, e São Pedro, em 29 de junho – padroeiro da cidade e Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Missas serão celebradas durante todo o dia em várias paróquias e comunidades dedicadas ao santo no Sul do Espírito Santo.

Em Iconha, às 5h, alvorada com a Banda 13 de Junho. Na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, às 10h, Missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP e, logo após, almoço comunitário, leilão e recreação com as crianças. A igreja Matriz fica na Praça da Matriz, 240 – Morro do Paraíso.

Às 19h30, na Paroquia Santo Antônio de Pádua, em Atílio Vivácqua, haverá missa presidida pelo bispo diocesano com benção para as lideranças. O templo fica na Praça Eurico Salles, 10 – Centro.

Em Rio Novo do Sul, às 19h, Celebração Eucarística presidida pelo Frei Luiz Fernando Turque, da Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Itapemirim na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua. O templo fica na Rua Duque de Caxias, 17 – Santa Madalena

Aliás, onde tem Santo Antônio, tem festa junina! Portanto, além de participar das celebrações religiosas, os fiéis vão poder aproveitar canjica, caldos, milho cozido e muitas outras iguarias.

Quermesse e missas

Veja onde tem quermesse nesta quinta-feira (13):

CEB Santo Antônio (Paróquia Nossa Senhora da Consolação)

12h: Missa e Benção dos Pães

19h30: Missa e Benção dos Pães, presidida pelo Frei Rildo Fonseca de Lima, OAR

Rua Sen. Mesquita, 32 – Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim

CEB Santo Antônio (Paróquia São Geraldo Magela)

19h30: Missa Festiva pelo Pároco, Pe. José Carlos Brasil Magalhães.

20h30: Ação de Graças Associação Santo Antônio CPC.

Rua João Teixeira Lendube, S/N, bairro Silvana, Bom Jesus do Norte.

CEB Santo Antônio (Paróquia Nossa Senhora da Penha)

19h: Missa Festiva com a participação das comunidades Fazenda do Centro e São Cristóvão.

Situa-se em Corumbá, nove quilômetros da cidade de Castelo.

Dia de Santo Antônio

Conhecido como um dos santos mais populares e queridos do mundo, a Igreja Católica celebra nesta terça-feira, 13 de junho, o dia de Santo Antônio, falecido há 793 anos.

Nascido em Portugal no ano de 1195, recebeu o nome de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Aliás, aos 15 anos, o jovem abraçou sua vocação religiosa entrando na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde foi ordenado sacerdote aos 25 anos.

Portanto, através do testemunho de cinco franciscanos missionários que foram martirizados, decidiu abraçar a vocação franciscana, recebendo o nome de Antônio. Contudo, numa viagem ao Marrocos, Santo Antônio ficou doente e, em seguida, o barco que levava a tripulação sofreu um acidente, ancorando na costa da Itália.

Foi neste país que Santo Antônio encontrou-se com São Francisco de Assis e, sendo designado para viver em conventos na Itália, dedicou-se a pequenos serviços conventuais. Quando seus superiores descobriram-no como um exímio pregador da Palavra de Deus, foi enviado pela Itália e França para auxiliar no combate às heresias, que ganhavam força na ocasião. Portanto, desta fase, fica conhecido como “martelo dos hereges”, tamanha a força de sua pregação.

Santo casamenteiro

Posteriormente, fixou-se num convento próximo a cidade de Pádua, onde viveu uma intensa vida de confessor e pregador. No entanto, quando sua fama se espalhava por todo o país, o franciscano adoeceu gravemente e morreu em 13 de junho de 1231. Aliás, “O santo” — como é conhecido sobretudo na Itália — foi canonizado no ano seguinte, impulsionado por sua grande fama de santidade. Em síntese, foi proclamado como doutor da Igreja em 1946 pelo Papa Pio XII.

Portanto, no Brasil, Santo Antônio é conhecido como o santo casamenteiro, pois muitos milagres e causos marcam a história de diversos casais. Desse modo, ele intercede também pelos pobres, pelos objetos perdidos e por outras infinitas causas.