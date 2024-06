Sucesso! Feira do Meio Ambiente tem centenas de visitantes em Anchieta

Já começou com sucesso de público a Feira Municipal do Meio Ambiente de Anchieta – Pequenas Ações Reais para um Município Sustentável. A abertura oficial será às 14 horas, mas centenas de alunos das escolas da rede municipal já passaram a manhã desta quarta-feira (5) em meio aos 28 estandes dos expositores.

A Feira Municipal do Meio Ambiente ocorre nesta quarta (5) e quinta-feira (6), na área do estacionamento do Pavilhão do Empreendedor, ao lado da sede da Prefeitura de Anchieta. Esta parte da programação é aberta ao público, das 8 horas até as 17h.

Estandes e serviços: Campanha de Recolhimento de Lixo eletroeletrônico, Projeto Coletar, Unipram – coleta seletiva, IPCMar, Grupo Folclórico Jaraguá, Vacinação contra gripe, Atividades de Educação Ambiental, Biblioteca Municipal, Ações da Secretaria de Agricultura, Vigilância em Saúde – dengue, Parque RDS Papagaio, Licenciamento Ambiental, Fiscalização Ambiental e Projetos de Recursos Hídricos.

Feira do Meio Ambiente – Pequenas Ações Reais Para Um Município Sustentável

Foto: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Programação:

Quarta, 05/06

8H – 12H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores

9H30: Apresentação Cultural Centro Social da Pessoa Idosa

12H – 13H: Almoço com apresentação cultural

13H – 17H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores

14H: Abertura oficial

14H30: Apresentação Cultural – Teatro Rerigtiba

17H: Encerramento 1° dia

Quinta, 06/06

8H – 12H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

9H30: Apresentação Cultural: Grupo de Danças Folclóricas Italiana “Nonna Adélia”.

12H – 13H: Almoço com apresentação Cultural – BANDA DO CORONEL.

13H – 17H: Apresentações dos trabalhos e dos expositores.

15H: Desfile de Reciclados.

15H30: Apresentação Cultural: Fanfarra da EMEF Terezinha Godoy

Estandes da Feira de Ciências:

TÍTULO DO PROJETO: Caixa d’água inteligente

ESCOLA: EMEIEF Professora Maria Luiza Flores

NOME DO ORIENTADOR: Viviane Kycila Bello

ALUNOS: Davi José da Silva Souza, Willyan da Costa Ferreira e Daniel Felipe Garcia Cardoso

TÍTULO DO PROJETO: Travessia Segura

ESCOLA: EMEIEF Professora Maria Luiza Flores

NOME DO ORIENTADOR: Viviane Kycila Bello Ferreira

ALUNOS: Everton Oliveira Rodrigues, Matheus Lopes e Vitor Manoel da Silva Moreira

TÍTULO DO PROJETO: Horta e Jardinagem: Saúde e Natureza na Escola

ESCOLA: EMEB TIA Marlene Petri

NOME DO ORIENTADOR: Iasmim Crespo Correa

ALUNOS: Amanda Rossi Machado Arpimo

TÍTULO DO PROJETO: Terrário

ESCOLA: Ifes Campos Piuma

NOME DO ORIENTADOR: Cibele Kemeicik

ALUNOS: Pedro Henrique Mattos das Neves, Arthur Lesqueves dos Santos e Luisa Protta Miranda

TÍTULO DO PROJETO: Raízes da natureza: Explorando as virtudes das Ervas Medicinais

ESCOLA: EEEFM Coronel Gomes de Oliveira

NOME DO ORIENTADOR: Camila Bruschi Tonon

ALUNOS: Isabel Luiza de Azevedo, Rodrigo Marvila, Ana Carolina dos Santos Loyola e Samela de Oliveira Miranda Cardoso

TÍTULO DO PROJETO: Reciclando ciências: Criando recursos com materiais recicláveis

ESCOLA: EEEFM Coronel Gomes de Oliveira

NOME DO ORIENTADOR: Thaís de Azevedo

ALUNOS: Emanuele dos Anjos, Jonas Salarim Biancardi Rodrigues, Gesiely Lobato Barbosa da Silva e Whanda Machado Barbosa Rosa

TÍTULO DO PROJETO: Ilha do lixo

ESCOLA: EMEIEF Profª Edma Maria Mezadre Mulinari

NOME DO ORIENTADOR: Cleusileia Zuqui Foresti

ALUNOS: Murilo Louzada Victor

TÍTULO DO PROJETO: Iluminação Protartaruga

ESCOLA: EMEB Amarílis Fernandes Garcia

NOME DO ORIENTADOR: Fillipe Steiner Sutil

ALUNOS: Ana Júlia Aguiar Justiniano, Melissa Batista Soares, Emilly Vitória Teles Matos, Bernardo Santos Nascimento Machado e Ana Carolina Quinteiro Rocha

TÍTULO DO PROJETO: Filtro de Sobrevivência

ESCOLA: EMEIEF Profª Maria Luiza Flores

NOME DO ORIENTADOR: Viviane Kycila Bello Ferreira

ALUNOS: Jossana de Souza Santos, Riquel Santos de Carvalho, Fábio Felipe Teixeira Simões e Dafiny de Castro Oliveira

TÍTULO DO PROJETO: Repelente Sustentável

ESCOLA: Profª Edma Maria Mezadre Mulinari

NOME DO ORIENTADOR: Marcos Fernandes Carvalho

ALUNOS: Yasmin dos Santos Porto de Mattos, Lorena Porto Gonçalves, Everaldo Ferreira Filho, Artur Bonadiman Paulino Mulinari e Ruan de Mattos Linhares

TÍTULO DO PROJETO: Desinfetante Sustentável

ESCOLA: Profª Edma Maria Mezadre Mulinari

NOME DO ORIENTADOR: Bárbara Bueno Lousada

ALUNOS: Anna Luiza Coutinho Gomes, Sophia Marinho Mota, Gilmax, Silva Porto Júnior, Matheus Gonçalves Jordão e Patrícia Nicoli Araújo Rosa

TÍTULO DO PROJETO: Árvore geradora de energia

ESCOLA: EMEB Josefina Ramos – Dona Mulata

NOME DO ORIENTADOR: Alexander Viana

ALUNOS: Ronald Porto da Silva Guerra e Franciely Ponte de Jesus

TÍTULO DO PROJETO: Pia Móvel

ESCOLA: EMEB Josefina Ramos – Dona Mulata

NOME DO ORIENTADOR: Alexander Viana

ALUNOS: Nicole Ferreira Gambarini e Gabriel Gomes da Silva Conceição

TÍTULO DO PROJETO: Horta com água da chuva

ESCOLA: EMEB Josefina Ramos – Dona Mulata

NOME DO ORIENTADOR: Alexander Viana

ALUNOS: Maria Clara Oliveira de Jesus e Larissa Luz Bastos