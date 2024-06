Surfista capixaba conquista segundo lugar em etapa do Sul-Americano

Em busca de uma vaga na elite do Circuito Mundial, o surfista capixaba Alexandre Escobar subiu no segundo lugar do pódio, na terceira etapa do Circuito Sul-Americano. A conquista veio nesse domingo (16), em Lobitos, no Peru, onde o capixaba permanece para disputar a quarta e última etapa da competição, que vai definir os campeões.

Com o desempenho do surfista capixaba, que é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), ficou em segundo lugar no ranking sul-americano, atrás somente de Jefson Silva por uma diferença de 90 pontos. A quarta e última etapa do circuito tem início nesta quinta-feira (20).

“A última etapa vai definir as vagas e os campeões da etapa. Então, estamos aguardando mais um pouquinho. Mas esse resultado agora foi muito bom, que é uma sequência. Já vim de três finais seguidas de eventos grandes e internacionais, e tô ganhando uma atenção bem legal”, disse Alexandre Escobar.

Em abril, o atleta também brilhou e foi campeão da segunda etapa do circuito, realizada em Saquarema, no Rio de Janeiro. O resultado alcançado foi o terceiro lugar do ranking.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).