Suspeito de chacina em Minas Gerais é preso em Afonso Cláudio

Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito de participação em uma chacina em Mutum, no Estado de Minas Gerais. A prisão ocorreu no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, na manhã da última terça-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 11h, militares da Força Tática receberam uma solicitação de apoio para ir ao bairro São Vicente, em Afonso Cláudio, informando que um homem havia fugido após ser abordado.

No local, a esposa do suspeito foi abordada e informações indicaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. Os militares iniciaram buscas com apoio de outros policiais, incluindo o Tático Móvel da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi realizado um bloqueio, onde os suspeitos dispararam contra os militares, que revidaram. O veículo foi interceptado e o condutor detido. O outro suspeito fugiu.

Suspeito de chacina morava em Brejetuba

Na residência do homem de 41 anos, em Brejetuba, foram encontradas 25g de crack, dois pinos de cocaína, um revólver calibre 22, um rifle adaptado calibre 22, munições, R$ 1.054,00, um rádio comunicador e um celular. O suspeito foi levado ao hospital.

Em nota, a Polícia Civil informou que na delegacia, o suspeito, de 41 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função. Em desfavor dele também havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais. O mandado foi cumprido e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Além disso, contra um outro suspeito, de 40 anos, havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha. O mandado foi cumprido e o indivíduo encaminhado ao sistema prisional.