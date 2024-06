Suspeito de comprar moto com cartão clonado é preso no ES

Um homem de 35 anos, foi preso em flagrante no momento em que ele recebia uma motocicleta avaliada em R$ 54 mil reais, adquirida com cartões de crédito clonados, no dia 28 de maio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Segundo a Polícia Civil, levantamentos do Setor de Inteligência apontaram que o homem estaria realizando compras de motocicletas há vários dias, sendo os veículos entregues em diferentes localidades do Estado, inclusive no município de Linhares.

Durante interrogatório, o suspeito explicou que reside no Estado de Minas Gerais e foi cooptado por um grupo criminoso que o pagava para que ele adquirisse e recebesse motocicletas compradas com cartões clonados para, em seguida, entregar o veículo a um integrante do referido grupo, recebendo por isso o valor de R$ 3.500,00 por motocicleta.

Após consulta aos sistemas de segurança, constatou-se que o investigado tem anotações criminais no Estado de Minas Gerais por crimes como tráfico de drogas, roubo, tentativa de homicídio e organização criminosa.

Leia também: Trabalhador é baleado enquanto voltava do serviço em Piúma

Após ser encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), o investigado passou por audiência de custódia, sendo decretada a prisão preventiva dele.