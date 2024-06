Homem com dois mandados de prisão em aberto é detido pela PRF no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um indivíduo com dois mandados de prisão em aberto na noite de segunda-feira (3), no km 228 da BR-101, em Fundão.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um veículo Iveco/Daily, onde o passageiro, um homem de 25 anos, apresentou um documento de identificação falso. Após a fraude ser descoberta, o suspeito revelou sua verdadeira identidade, permitindo que os policiais confirmassem a existência de dois mandados de prisão pendentes contra ele.

O primeiro mandado foi expedido em 17 de fevereiro de 2023 pela 2ª Vara Criminal de Serra/ES, e o segundo em 9 de fevereiro de 2024 pela 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

A ocorrência foi encaminhada para a 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil em Aracruz/ES.

