Taxista é preso transportando drogas em cidade do Sul do ES

Um taxista foi preso após ser flagrado transportando drogas no km 131 da BR-262, em Brejetuba, na manhã desta quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram o veículo Fiat Siena, identificado como Táxi, do município de Cariacica, que seguia sentido Ibatiba. Na abordagem, o condutor ficou nervoso e não soube fornecer informações precisas sobre seu destino ou dos clientes para os quais prestaria serviço.

Contudo, após sentir cheiro de droga vindo de dentro do veículo, os policiais encontraram uma sacola com quase 1kg substância semelhante a “crack”, confirmada posteriormente por meio de um narcoteste. Além da droga, foram apreendidos R$ 1.094,20 em espécie e um celular Motorola Moto GT lilás.

Leia também: Polícia Militar apreende drogas e placas de coletes balísticos no ES

O condutor do táxi foi preso e conduzido, juntamente a droga e os objetos apreendidos, à 11° Delegacia Regional de Venda Nova Do Imigrante, para os devidos procedimentos legais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.