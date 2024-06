VÍDEO | Mecânico morre após grave acidente com moto em Cachoeiro

Um motociclista morreu, neste domingo (23), após um grave acidente no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

O fato ocorreu em frente ao depósito de bebidas Labira. De acordo com informações preliminares de uma testemunha ligada à família, o condutor da motocicleta trafegava pela via normalmente.

Em um determinado momento ele teria parado para esperar os veículos passarem. Nesse instante, uma outro moto passou pelo local. Ao tentar se livrar da colisão, ele terminou se desequilibrando e batendo em outro veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o motociclista morreu no local. A suspeita é de que motociclista, que trabalhava como mecânico, tenha sofrido uma lesão no pescoço.

O AQUINOTÍCIAS.COM fez contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), Polícia Civil e Polícia Miliatar. Assim que novas informações forem obtidas a matéria será atualizada.

Veja o vídeo: