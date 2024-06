Sustentabilidade Brasil: ES cria programa para combater desmatamento

Durante a abertura oficial da maior conferência do País sobre Sustentabilidade e ESG, a Sustentabilidade Brasil 2024, que está acontecendo no Espírito Santo, foi assinado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o Decreto que institui o Programa Estadual de Monitoramento e Combate ao Desmatamento Ilegal. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) é o órgão responsável pela governança, desenvolvimento e implementação do Programa.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO SUSTENTABILIDADE BRASIL