Sustentabilidade Brasil: Suzano, Vale e Arcelor vão debater transição energética

Três gigantes da economia, Suzano, Vale e Arcelor vão participar, juntas, da maior conferência brasileira sobre sustentabilidade e ESG: o Sustentabilidade Brasil. O evento começa na próxima segunda-feira no Pavilhão de Carapina, na Serra. Elas irão debater no Painel “Transição Energética e Sustentabilidade na Indústria”, na trilha temática “Negócios”.

O Painel será na quarta-feira (26), de 13h30 às 14h45. Ele será formado pelo gerente de Negócios de Energia da Suzano, Fabio Campanholo; pelo gerente-geral de Projetos de Descarbonização e Eficiência Energética da Vale, Rodrigo Araújo; e pelo gerente-geral de Inovação e Estratégia Industrial da ArcelorMittal, Alex Matilha. A mediadora será a membro do Comitê Qualificado de Conteúdo (CQC) de ESG do Ibef Espírito Santo Cíntia Dias.

A discussão acontece na esteira de um receito relatório que aponta o Brasil está entre os países mais bem posicionados para fazer a transição energética, à frente mesmo de nações desenvolvidas, de acordo com o Fórum Econômico Mundial.

Na 12ª posição, o país está à frente do Reino Unido (13º), da China (17º) e dos Estados Unidos (19º) —os dois últimos, os maiores poluentes do mundo. O uso amplo de energia hidrelétrica e de biocombustíveis contribui para o bom desempenho do Brasil no ranking.

Sustentabilidade Brasil

O debate, portanto, ganha ainda mais importância com o envolvimento desses três players. A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, a Vale é uma das maiores empresas de mineração do mundo e também a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel; ao passo que a Arcelor é a maior produtora de aço do Brasil. Aliás, o trio também assina como patrocinador do evento.

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde. A correalização é do Convention e do Sindprom-ES. Os patrocinadores são: Vale, Cesan, Marca Ambiental, Suzano, Banestes, Caixa, Governo Federal e ArcelorMittal.