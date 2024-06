Trabalhadores vão para “bater lage” e são recebidos a tiros em Alegre

Quatro trabalhadores foram recebidos a tiros em Alegre em uma obra que iriam prestar serviços no centro do município, na manhã do último sábado (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais militares foram acionados pois um homem, de 42 anos, identificado como policial penal de Minas Gerais, teria efetuado disparos contra quatro pessoas em uma obra.

Ainda segundo o chamado, um dos trabalhadores, de 52 anos, foi atingido de raspão no pé e outro, de 50 anos, atingido no pé. No local, as vítimas relataram aos militares que eles foram ao local para “bater uma lage” no último andar, mesmo andar onde o suspeito mora, e ao abrirem o portão foram recebidos pelos disparos de arma de fogo.

Quando os policiais chegarem na obra, o suspeito estava na varanda de sua residência. Contudo, foi dado ordem para ele descer. O suspeito foi abordado e algemado. Em seguida, ele confessou onde estava a arma. Foi apreendida uma pistola, um carregador com dez munições e quatro cápsulas deflagradas.

Sendo assim, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. A motivação dos disparos não foi informado.