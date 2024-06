Tráfico de drogas: mulher é presa pela PM em Mimoso do Sul

Uma mulher foi presa após ser flagrada realizando o tráfico de drogas no bairro conhecido como Pinicão, em Mimoso do Sul. A abordagem aconteceu na noite de quinta-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os populares informaram aos militares que uma mulher estaria realizando o tráfico de drogas no bairro. Diante das informações, a guarnição foi ao local e observou uma residência onde a suspeita mora.

Aliás, a PM informou que os policiais viram quando a suspeita entregava drogas para outras pessoas e recebia dinheiro em troca. Após vinte minutos de observação, os militares viram um homem em uma motocicleta CG Titan, de cor azul, chegando na residência e chamando o nome da mulher suspeita.

Nisso, a mulher saiu da casa e entregou objetos semelhantes a drogas ao motociclista, onde recebeu dinheiro em troca. Neste momento, uma outra equipe da PM conseguiu abordar o motociclista na Praça Coronel Joaquim Paiva Gonçalves.

Sendo assim, os militares abordaram o indivíduo e encontraram no bolso da bermuda 10 pedras de crack e um celular. Questionado sobre as drogas encontradas em seu bolso, o motociclista afirmou ter comprado na casa da mulher suspeita.

No entanto, os militares cercaram a casa da suspeita. Momento em que ela viu os policias, jogou duas sacolas pela janela. Aliás, os policiais ordenaram que ela saísse da casa. Sendo assim, os policiais encontraram 14 pedras de crack, além de R$ 386,00 em espécie, dois celulares, um pedaço grande de crack, 21 buchas de maconha, duas balanças de precisão e sacolinhas de chup-chup. Ela confessou o tráfico de drogas e disse vender cada uma por R$ 10,00.

Portanto, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, juntamente com o motociclista abordado.

