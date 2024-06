Trânsito em Cachoeiro: vias serão interditadas neste domingo (22)

Motoristas e pedestres de Cachoeiro precisam ficar atentos às mudanças no trânsito para a realização da 44ª Corrida de São Pedro neste domingo (22).

As interdições acontecem, a partir das 6h, nas seguintes vias: avenida Beira Rio (Praça de Fátima), rua Capitão Deslandes, Ponte de Ferro, ponte Carin Tanure ponte Guadalajara, Samuel Levi, ponte do Arco e Vinte e Cinco de Março.

LEIA TAMBÉM: Inverno com sol? Confira as surpresas do tempo no Sul do ES

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, as vias serão liberadas para passagem de veículos, gradualmente, conforme todos os atletas passarem por elas.

A previsão é de que todas estejam liberadas até as 8h. Agentes de trânsito e guardas civis municipais estarão mobilizados para garantir a segurança dos participantes e orientar os condutores.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.