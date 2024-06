Trânsito terá alterações no fim de semana para eventos da Festa de Cachoeiro

Com a proximidade das principais atrações da edição 2024 da Festa de Cachoeiro, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) elaborou um esquema especial para garantir a mobilidade dos moradores e a realização dos eventos em espaços públicos.

As medidas temporárias envolvem a interdição de vias, inversão de sentidos e adoção do sistema de pare e siga em alguns trechos. De acordo com a Semseg, todos os pontos afetados serão devidamente sinalizados. Agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal, além de servidores do sistema viário, estarão presentes para orientar os condutores.

Confira abaixo os dias e horários das alterações, conforme a programação da Festa de Cachoeiro.

Parque de Exposição (bairro Aeroporto) – sexta-feira (28) e sábado (29)

Na sexta-feira (28) e no sábado (29), o trânsito de acesso ao Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, será alterado, com a implantação do sistema binário, das 19h às 00h

Com isso, o acesso ao Parque se dará pela avenida Francisco Mardegan (Rodovia BR-393), que será convertida em mão única, a partir da entrada do Loteamento Liberdade, sentido Centro x Aeroporto, até a interseção com a rua Agostinho Segundo Tirello.

Os veículos que trafegam pela avenida Francisco Mardegan, no sentido Aeroporto x Centro, deverão acessar a rua Agostinho Segundo Tiriello, e, em seguida, virar à direita na Avenida Fioravante Cypriano, que também terá a configuração viária convertida em mão única, podendo retornar pela rua Joana Carlete Fiório para acessar o estacionamento do Parque de Exposição, ou, a depender do destino, seguir no sentido do trevo da Rodovia ES-482.

Desfile cívico-escolar (praça Jerônimo Monteiro) – sábado (29)

No sábado (29), a Prefeitura de Cachoeiro realizará o desfile cívico-escolar, em comemoração ao dia da cidade. Para viabilizar a passagem dos que participarão deste tradicional evento, o trânsito na região da praça Jerônimo Monteiro será temporariamente alterado.

Entre as vias afetadas está a rua 25 de Março, que será interditada, a partir das 2h, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em diante, bem como a rua Barão de Itapemirim (lateral da Câmara Municipal), que terá passagem permitida apenas para os residentes da via.

Nas proximidades da Ponte Municipal Fernando de Abreu, um esquema de pare e siga será implantando, na rua Dona Joana, para controlar o fluxo de veículos enquanto o cortejo segue para a praça Jerônimo Monteiro. Já o trânsito da avenida Pinheiro Junior e da rua Moreira será fechado para acesso à Ponte Municipal, das 2h às 15h. Além disso, o acesso da ponte Carim Tanure será bloqueado, na altura da rua Pinheiro Junior.

De acordo com a Semseg, os condutores que acessarem as ruas Capitão Deslandes e Rui Barbosa seguirão sentido à rua Costa Pereira ou avenida Beira Rio. Já os veículos que acessarem a avenida Pinheiro Júnior poderão ter, como alternativa, a rua Eduardo Gomes, a avenida Monte Castelo e a rua Moreira.

Festa dos Amigos da Praça Vermelha (Ponte de Ferro) – sábado (29)

Em função da realização de outro tradicional evento da Festa de Cachoeiro, a Confraternização dos Amigos da Praça Vermelha, na noite de sábado (29), a Ponte Demisthóclides Baptista (Ponte de Ferro) será interditada, às 23h da sexta-feira (28), com liberação prevista para ocorrer já no domingo (30). Os veículos deverão seguir pela rua Capitão Deslandes e acessar as rotas alternativas.

“Estamos atuando para garantir que as festividades da Festa de Cachoeiro ocorram, com tranquilidade, sem comprometer a mobilidade dos moradores. Pedimos a compreensão de todos, para trafegarem, com atenção, nas imediações das vias que receberão atrações do evento”, afirma o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes Barbosa.