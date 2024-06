Transporte coletivo reforçado para atrações da Festa de Cachoeiro

As linhas do transporte coletivo municipal que passam pelo Parque de Exposição, no bairro Aeroporto, serão reforçadas para atender o público dos eventos da Festa de Cachoeiro que ocorrerão no local, nesta semana.

Entre quinta-feira (27) e domingo (30), as linhas 071 (Rui Pinto Bandeira via Cimef) e 077 (Rui Pinto Bandeira via Boa Vista), bem como as linhas com pontos finais no Centro e demais bairros, terão extensão de destino para o Parque de Exposição, via KM 90/Valão, a partir das 18h, ao fim do itinerário de seus últimos horários do dia.

Além disso, a frota de coletivos contará com dez carros extras para circular após às 22h, entre quinta-feira (27) e sábado (29), e após às 20h no domingo (30), retornando os passageiros para suas residências após o show, o que inclui usuários do distrito de Itaoca.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), um profissional estará presente na área do evento para monitorar o fluxo de passageiros, bem como realizando a distribuição dos horários em direção aos bairros e localidades.

Para conferir todos os horários do transporte coletivo de Cachoeiro, o cidadão pode acessar o site da Agersa (agersa.es.gov.br) ou da concessionária Novotrans (novotrans.com.br).

Programação da Festa de Cachoeiro 2024

A edição 2024 da Festa de Cachoeiro estará repleta de atrações para todos os públicos. A programação inclui as tradicionais solenidades, como a recepção do Cachoeirense Ausente, a Missa de São Pedro e a Corrida de São Pedro, além de uma série de shows musicais com a participação de artistas nacionalmente conhecidos, como o cantor Dilsinho e a dupla Munhoz e Mariano. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Cachoeiro