“Treinão” final apresenta novo trajeto da Corrida de São Pedro

A 44ª edição da Corrida de São Pedro está chegando e, no último domingo (16), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realizou o “treinão” final que apresentou o novo percurso da competição.

Cerca de 200 atletas participaram da ação. Para este ano, os competidores vão se reunir para a largada da Praça de Fátima, às 7h. Aqueles que vão correr 5km, percorrerão o seguinte trajeto: Praça, em direção à rua Capitão Deslandes (rua dos bancos), entrada pela Ponte de Ferro, entrada pela ponte Carin Tanure, retornando à Praça Fátima, seguindo em direção à Ponte da Ilha da Luz, em direção à Samuel Levi até a Pinheiro Junior, entrada novamente pela ponte Carin Tanure em direção à Praça de Fátima.

Já os corredores que vão desafiar os 10 km, o percurso será o mesmo que os dos cinco quilômetros, porém, os atletas terão de seguir pela Pinheiro Júnior, rua Moreira, rua Coronel Borges, terão de atravessar a ponte do Arco, virar à direita em direção à rua 25 de março, destinando-se à Praça de Fátima.

Participando pela primeira vez da corrida, Mariana Xavier salientou que o novo trajeto será um desafio interessante. “Essa será minha primeira corrida, mas já acompanhei outras e sei que esse novo percurso pode ser desafiador, especialmente para quem não está acostumado, mas tenho certeza de que será muito gratificante vencê-lo. Estou bastante animada”, expressa.

“Eu gostei muito do novo percurso e estou muito ansioso para participar da Corrida de São Pedro, é algo que marca a vida da gente”, afirma Gabriel Coelho Pereira, corredor desde 2021.

“Tudo está sendo preparado com muito carinho para receber nossos atletas. A Corrida de São Pedro é um dos eventos mais aguardados, na nossa cidade, e estamos muito felizes com a festa que está sendo organizada”, salienta o secretário da Semesp, Rodolpho Maia.

Retirada dos kits

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro fará a entrega dos kits da 44ª Corrida de São Pedro e da 6ª Corrida Kids nesta semana.

Os materiais serão entregues na quinta (20), sexta (21) e no sábado (22), na loja MotoLíder (Honda Motos), na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, bairro Gilberto Machado, próximo à rodoviária de Cachoeiro.

Na quinta, os kits serão entregues de 16h às 20h, enquanto na sexta-feira (21), os participantes deverão retirar o material das 8h às 20h. Já no sábado (22), a entrega será feita das 8h às 12h.

Para retirar o kit, é necessário a apresentação de documento pessoal com foto, podendo ser digitalizado, e o comprovante de inscrição. Para a camisa kids, é preciso levar um pacote de fralda infantil e para o kit dos adultos, um pacote de fralda geriátrica, tamanhos G, GG ou XG. Os donativos arrecadados serão destinados a instituições sociais do município.

A Corrida

A prova dos adultos será realizada no domingo (23), com concentração às 6h e com largada às 7h, da Praça de Fátima. A disputa na categoria kids será no sábado (22), no mesmo local, com concentração dos participantes a partir das 15h.