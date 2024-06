‘Tropa do Pirata’: polícia investiga organização criminosa no ES

Dois suspeitos de 19 anos e um de 23 anos, foram presos durante a operação “Alestorm”, com o objetivo de investigar a organização criminosa autodenominada ‘Tropa do Pirata’, ligada ao Primeiro Comando de Vitória (PCV).

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão nos municípios de Cariacica, Serra e Vila Velha. Participaram da ação cerca de 70 policiais do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), e da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV).

O foco da operação foram os bairros Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Zumbi dos Palmares e Ataíde. Segundo as investigações, a região dos bairros Ataíde e Ilha da Conceição, na Grande Santa Rita, está enfrentando conflitos entre duas facções criminosas, que disputam o controle da venda de drogas na área.

Segundo o delegado, o objetivo principal da operação era investigar e prender esses indivíduos, buscando restaurar a paz na região. “Residentes inocentes têm sido inadvertidamente afetados por tiroteios e balas perdidas, criando um ambiente de insegurança. A operação de hoje certamente visa mitigar essa situação bélica e esperamos que as condições voltem à normalidade em breve”, disse Andrade.

Leia também: Confira os cuidados para evitar acidentes com choque elétrico

Os detidos foram encaminhados ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), para as providências de praxe.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.